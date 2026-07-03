DEN HAAG (ANP) - Crysencio Summerville stelt dat er geen plek is voor racisme. "Niet in het voetbal, niet in de maatschappij, nooit", schrijft de Oranje-international vrijdag op Instagram. Summerville reageerde daarmee op de racistische uitlatingen die online werden geplaatst nadat hij net als Justin Kluivert en Quinten Timber zijn penalty in de verloren strafschoppenserie tegen Marokko op het WK-voetbal had gemist. Oranje werd uitgeschakeld in de zestiende finales.

"Laten we het juiste doen en een goed voorbeeld stellen voor de volgende generatie", schreef Summerville verder. Ook bedankte de speler van West Ham de deze week opgestapte bondscoach Ronald Koeman en zijn staf, onder wiens leiding hij zijn debuut in Oranje maakte. "Ik ben trots en dankbaar dat ik de kans heb gekregen om mijn WK-debuut te maken en op het veld te staan met dit team."

"We kwamen hier met maar één droom: geschiedenis schrijven voor ons land. Maar helaas is het niet gegaan zoals we gehoopt hadden. Dat doet pijn en is niet makkelijk te accepteren", vervolgde hij.