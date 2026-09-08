UTRECHT (ANP) - Anthony Correia vindt dat het gooien van een vuurwerkbom door de aanhang van FC Utrecht "extreem ver" gaat. De trainer van de club wil zich echter zo min mogelijk "met randzaken" bezighouden, zo zei hij dinsdag na afloop van het restant van de zaterdagavond gestaakte wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles. "Wij moeten het op het veld laten zien", aldus Correia.

Correia liet zijn spelers dinsdag met een 3-1-achterstand een alles-of-niets-scenario uitvoeren. Dat werkte volgens hem wonderwel. "Ik moet een compliment maken aan de spelers. Ze hebben het mooi uitgevoerd. Ik denk dat ze het nog beter kunnen. Hierop moeten we doorbouwen", zei hij in De Galgenwaard. "Ik ben heel blij met de vibe in de kleedkamer. Het vechten is beloond."

Correia vond het enige voordeel van spelen in een leeg stadion dat hij zijn spelers kon coachen. "Dat was wel nodig. We moesten er wel een paar blijven opzwepen", zei de coach, die met FC Utrecht nu 2 punten uit vijf duels heeft gehaald.