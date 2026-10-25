Brand in het Adelaarsnest 's nachts opgelaaid

BERCHTESGADEN (ANP/DPA) - De brand in het voormalige theehuis van Adolf Hitler, bekend als het Adelaarsnest, is in de nachtelijke uren opgelaaid. Het heeft "opnieuw kamerhoog gebrand", aldus de Duitse politie. De brandweer rukte uit en bluste de brand.

De brand in het pand begon vrijdagavond en heeft geleid tot grote verwoestingen. De verdachte (33) die is opgepakt op verdenking van brandstichting, heeft een psychische aandoening. Er loopt nog onderzoek naar hem.

De schade loopt volgens eerste schattingen in de miljoenen euro's. Het gebouw is eigendom van de deelstaat Beieren. De Beierse minister van Binnenlandse Zaken Joachim Herrmann gaat ervan uit dat het Adelaarsnest herbouwd zal worden.

Het pand op de Obersalzberg werd in 1938 gebouwd voor Hitler, zodat hij er gasten kon ontvangen. Uiteindelijk kwam hij er maar zelden. Het Adelaarsnest kwam onbeschadigd de Tweede Wereldoorlog door. Sinds 1952 is er een tentoonstelling over de geschiedenis van het pand en zit er een restaurant.