Sam Fender hekelt hoge ticketprijzen voor zijn tour

Sam Fender heeft kritiek op de hoge prijzen voor concertkaartjes voor zijn aangekondigde Proper Massive Stadium Tour in 2027. De kaartjes zijn nog niet in de verkoop gegaan, maar op Instagram uitte hij al zijn ongenoegen over de prijzen die fans moeten betalen voor zijn show. De 32-jarige artiest heeft beloofd dat de ticketprijzen omlaag gaan.

"Ze worden aangepast", zei hij op Instagram. "Ze zijn veel hoger uitgevallen dan ik in gedachten had. Ze mogen alleen hoger zijn in verhouding tot de kosten van de show." De zanger uit North Shields wil ook niet dat fans de mogelijkheid krijgen om meer te betalen voor een plek dichter bij het podium. "Ik heb geen idee hoe dit bij concerten gewoon is geworden... op deze tournee gaat dat niet gebeuren."

Fender is niet de eerste muzikant die zich zorgen maakt over ticketprijzen. Zara Larsson gaf eerder dit jaar fans gelijk dat haar kaartjes te duur waren. De Zweedse zangeres zei dat ze geen invloed had op de prijzen, maar hoopte die in de toekomst wel te krijgen. Ook Olivia Dean sprak zich uit, vooral over de hoge doorverkoopprijzen van haar concertkaartjes op Ticketmaster. Die gaf gehoor aan haar oproep en wist de prijzen te verlagen naar de oorspronkelijke aankoopprijs, zonder extra kosten.

De reguliere kaartverkoop voor de tour van Fender start volgende week vrijdag. De voorverkoop begint al op woensdag. Met zijn Proper Massive Stadium Tour treedt Fender in de zomer van 2027 op in Newcastle, Cardiff, Londen, Edinburgh, Dublin en Manchester.