Brand stadhuis Limoges onder controle, justitie doet onderzoek

LIMOGES (ANP/AFP) - De brand in het stadhuis van Limoges is onder controle, zeggen de autoriteiten. "De brand werd bewust aangestoken", stelt bestuurder Maurice Barate, die spreekt van "een wilde horde". Justitie zegt tegen BFMTV dat in de stad zeventien mensen zijn aangehouden, onder wie zeven minderjarigen.

De brand brak zaterdag uit tijdens grote protesten in Frankrijk. Honderdduizenden mensen gingen de straat op. Op veel plekken braken gevechten uit met de politie en werden branden gesticht. Zaterdag zei premier Sébastien Lecornu dat 1200 mensen zijn aangehouden. De politie meldt zondag dat in Parijs alleen al een "recordaantal" van 855 mensen is gearresteerd.

Het historische stadhuis van Limoges raakte zwaar beschadigd door de brand en stortte deels in. Justitie zegt tegen BFMTV onderzoek te doen naar vernieling in georganiseerd verband. Er zouden ook mensen zijn aangevallen rondom de protesten.