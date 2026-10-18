Theron en Domingo onderscheiden tijdens Academy Museum Gala

Acteurs Charlize Theron en Colman Domingo en filmmaker en componist John Carpenter zijn zaterdagavond onderscheiden tijdens het Academy Museum Gala in Los Angeles. Dat meldt onder meer het blad Harper's Bazaar. Het jaarlijkse gala werd voor de zesde keer georganiseerd en stond dit jaar in het teken van het behoud van de filmkunst.

Theron kreeg de Icon Award voor "de wereldwijde impact van haar carrière", maakte de organisatie bekend. Colman Domingo ontving de Vantage Award voor zijn bijdrage aan "het uitdagen van dominante opvattingen over cinema" en John Carpenter werd voor zijn "unieke bijdragen" onderscheiden met de Luminary Award.

Het gala werd zaterdag bijgewoond door tientallen sterren, onder wie Kim Kardashian, Teyana Taylor en Pamela Anderson. Ook Kate Hudson, Sabrina Carpenter, Justin Timberlake en Kylie Minogue verschenen op de rode loper. De avond werd afgesloten met een optreden van Taylor Swift.

Het gala haalt geld op voor het Academy Museum of Motion Pictures, dat is gewijd aan de geschiedenis en toekomst van film.