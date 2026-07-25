Brand ten zuidwesten van Bordeaux deels tot staan gebracht

PARENTIS-EN-BORN (ANP) - De brandweer in de streek bij de badplaats Biscarrosse in Zuidwest-Frankrijk meldt succes in de bestrijding van een hevige bosbrand ruim 50 kilometer ten zuidwesten van Bordeaux. De brand is tot staan gebracht "dankzij een uitzonderlijke mobilisatie en het inzetten van vele middelen". De bosbrand is bij twee wegen in de streek gestopt volgens de burgemeester van het dorp Parentis-en-Born.

Volgens de prefect van het betrokken departement Landes, Gilles Clavreul, is nog wel veel van het weer afhankelijk. Geëvacueerden kunnen nog niet terugkeren. In de kuststreek waar veel toeristen zijn, moesten rond de 30.000 mensen vertrekken wegens het brandgevaar.

In dezelfde kuststreek, ruim 40 kilometer noordelijker, woedt een grotere bosbrand. Daar en aan de westrand van Bordeaux zijn 167.000 mensen geëvacueerd. De brandbestrijders menen dat die zich nu niet uitbreidt en mogelijk brengen verwachte onweersbuien verlichting. Ook dalen de temperaturen en is de lucht vochtiger.