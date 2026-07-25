Katja Schuurman mist optreden festival Milkshake door vertraging

Katja Schuurman treedt zondag niet op tijdens het Amsterdamse festival Milkshake. Dat laat ze weten op Instagram. De zangeres liet eerder al weten dat haar terugreis vanuit de Colombiaanse stad Cartagena vertraging heeft opgelopen en inmiddels weet ze zeker dat ze niet op tijd terug zal zijn. Schuurman is op reis met haar dochter Sammie.

"Ik wens iedereen een heerlijk Milkshake Festival!", schrijft ze. "Sammie en ik gaan ons dan maar overgeven aan een extra vakantiedag in Cartagena. En dat is natuurlijk geen straf." Schuurman zou op Milkshake optreden met Babette van Veen. Een woordvoerder van het festival Milkshake laat weten dat de organisatie op zoek gaat naar een passende oplossing.

Schuurman meldde eerder op zaterdag dat ze naar aanleiding van de geannuleerde vlucht geen contact kon krijgen met KLM. De maatschappij liet aan het ANP weten dat te betreuren en legde uit dat het vanwege het hoogseizoen langer duurt om alternatieve vluchten te regelen voor passagiers. Schuurman meldt zaterdagmiddag dat KLM inmiddels "alsnog netjes" een terugvlucht voor haar en haar dochter heeft geregeld.