LONDEN (ANP) - De Britse minister van Defensie John Healey stapt op. Dat schrijft hij in een bericht op X, waarin hij ook zijn ontslagbrief aan premier Keir Starmer deelt. In die brief schrijft Healey dat hij niet had verwacht die ooit te moeten schrijven.

De reden die hij aandraagt voor zijn ontslag is monetair: "We kwamen in een regering, erkennende dat het Verenigd Koninkrijk een nieuw tijdperk van dreigingen tegemoetging, een tijdperk dat een nieuw tijdperk voor defensie vergde." Toch bleven de daarvoor benodigde investeringen volgens Healey uit. "Sindsdien heeft u, evenals het ministerie van Financiën, zich niet bereid getoond de benodigde middelen voor het beschermen van de natie toe te kennen, in dit tijdperk van toenemende dreigingen."

Daarmee doelt Healey op een tienjarig defensieplan, waarvoor tot 2030 circa 15 tot 17 miljard euro wordt vrijgemaakt. Healey trok echter een minimum bij 20 miljard euro.