DEN HAAG (ANP) - Rechtse partijen vinden dat haast moet worden gemaakt met de wet die het weer mogelijk maakt om smartphones van asielzoekers uit te lezen, onder meer om te screenen op terrorismedreigingen. Na uitspraken van de Raad van State concludeerde de Inspectie Justitie en Veiligheid onlangs dat hier geen wettelijke basis voor is. Asielminister Bart van den Brink belooft na de zomer met een wetsvoorstel te komen. VVD'er Ulysse Ellian vindt het "echt ongelofelijk" dat het niet eerder kan.

Het kan volgens de CDA-bewindsman niet eerder, omdat hij advies moet vragen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en die heeft daarvoor tijd nodig. Diederik Boomsma van JA21 begrijpt niet waarom de waakhond geen spoedadvies zou kunnen geven. "Dit moet gewoon geregeld worden", zei hij donderdag bij een asieldebat.

Het antwoord van de minister dat de AP niet iets kent als een spoedprocedure, stelt Ellian niet tevreden. "Hier is de nationale veiligheid gewoon evident in het geding."