ANTALYA (ANP) - Het Verenigd Koninkrijk krijgt voor het eerst een speciale gezant voor klimaatveiligheid. Dat maakte premier Andy Burnham bekend op de klimaattop COP31 in Antalya. "Klimaat is een kwestie van nationale veiligheid", legde hij uit.

Burnham, die afgelopen zomer aantrad, blikte tijdens zijn speech terug op zijn eerste weken als premier. Hij kreeg toen te maken met de "zwaarste bosbranden" in de geschiedenis van zijn land. Ook in andere Europese landen waren er toen hittegolven en branden.

De premier wijst nu Madeleine Alessandri aan als eerste klimaatveiligheidsgezant. Zij was voorheen hoofd van een belangrijke inlichtingencommissie (JIC) die zich bezighoudt met de nationale veiligheid.

De JIC werkte onder leiding van Alessandri aan een rapport over de invloed van klimaatproblemen op de staatsveiligheid, schrijft de krant The Guardian. Er werd gewaarschuwd dat het instorten van ecosystemen kan leiden tot voedseltekorten, massamigratie en conflicten tussen landen.