De salderingsregeling stopt per 2027: waarom steeds meer huishoudens nu een thuisbatterij overwegen

Het besluit is definitief genomen. Vanaf 2027 wordt de salderingsregeling voor zonnepanelen in Nederland volledig afgeschaft. Jarenlang was het opwekken van zonne-energie een vanzelfsprekendheid: de stroom die je op een zonnige zomerdag niet gebruikte, leverde je eenvoudig terug aan het elektriciteitsnet. Op de eindafrekening werd deze energie netjes weggestreept tegen de stroom die je in de donkere wintermaanden verbruikte. Met het verdwijnen van dit financiële vangnet verandert het speelveld voor ruim drie miljoen Nederlandse huishoudens met zonnepanelen drastisch. Het roept direct een belangrijke vraag op over de beste manier om rendement te blijven halen uit de investering op het dak.

Wat de nieuwe regelgeving in de praktijk betekent

Zonder de salderingsregeling ontvang je voor de stroom die je teruglevert aan het net enkel een kale terugleververgoeding. Deze vergoeding ligt aanzienlijk lager dan de prijs die je betaalt wanneer je stroom van het net afneemt. Daarnaast brengen veel energieleveranciers tegenwoordig extra kosten in rekening voor het terugleveren van zonnestroom, wat de opbrengst van panelen verder onder druk zet. De focus in het energieverbruik verschuift daardoor sterk van zoveel mogelijk opwekken naar zoveel mogelijk direct zelf verbruiken. Op dit moment verbruikt een gemiddeld huishouden slechts dertig tot veertig procent van de zelf opgewekte zonnestroom op het moment dat de zon daadwerkelijk schijnt. De rest verdwijnt het net op. Om deze onbalans op te lossen, zoeken steeds meer woningeigenaren naar manieren om hun eigen energie-onafhankelijkheid te vergroten.

Opslag als de ontbrekende schakel

De meest voor de hand liggende oplossing voor dit probleem is het lokaal opslaan van de overtollige zonne-energie. Door de elektriciteit te bewaren voor de uren waarop de zon niet schijnt, zoals in de avond wanneer de televisie aangaat en de wasmachine draait, voorkom je dat je dure stroom van het net moet inkopen. Dit is precies de reden waarom de interesse in een thuisbatterij de afgelopen maanden een enorme vlucht heeft genomen. Waar deze technologie enkele jaren geleden nog werd beschouwd als een dure gadget voor de verre toekomst, vormt ze nu een zeer realistisch onderdeel van de moderne energievoorziening thuis. De aanschafprijzen van accu's dalen gestaag, terwijl de opslagcapaciteit en de algemene veiligheid tegelijkertijd aanzienlijk zijn verbeterd.

Spelen met wisselende stroomprijzen

Naast het maximaliseren van het eigen stroomverbruik, biedt lokale energieopslag nog een extra financieel voordeel. Een groeiende groep Nederlanders maakt de overstap naar een dynamisch energiecontract waarbij de stroomprijs ieder uur verschilt. Op momenten dat het stevig waait en de zon volop schijnt, ontstaat er al snel een overschot aan groene stroom op het net en duikt de prijs soms zelfs in de min. Met slimme aansturing laad je de accu op precies die goedkope of zelfs gratis momenten op vanaf het stroomnet. Vervolgens gebruik je deze opgeslagen energie tijdens de dure piekuren in de ochtend en vroege avond. Specialisten en installateurs zoals Solar Concept merken dat deze combinatie van zonnepanelen, een dynamisch contract en een batterij een steeds sturendere rol krijgt in de huidige energiemarkt. Het draait niet langer enkel om het dak vullen met panelen, maar veel meer om het creëren van een slim, gebalanceerd energiemanagementsysteem in huis.

Verlichting voor een overbelast stroomnet

Buiten het directe voordeel voor de eigen portemonnee helpt deze decentrale opslag indirect mee aan de oplossing van een groter, maatschappelijk probleem. Het Nederlandse stroomnet piept en kraakt onder de explosieve groei van zonnepanelen, warmtepompen en laadpalen. In veel wijken kan de lokale infrastructuur de pieken op zonnige dagen amper verwerken, waardoor zonnepanelen via de omvormer soms tijdelijk uitschakelen. Wanneer meer huishoudens hun eigen energiepieken afvlakken door lokaal stroom vast te houden in plaats van terug te leveren, creëert dit direct meer lucht op het landelijke elektriciteitsnet. Deze collectieve gedragsverandering is op de lange termijn onmisbaar om de energietransitie haalbaar en soepel te houden.

Bereid je voor op de toekomstige energiemarkt

Hoewel 2027 nog even op zich laat wachten, vergt het aanpassen van de dagelijkse energiehuishouding de nodige planning. De levertijden in de installatiebranche lopen traditioneel op bij naderende wetswijzigingen, en wie de beslissing uitstelt tot het laatste moment, riskeert lange wachttijden of stijgende montagekosten. Het loont de moeite om op korte termijn inzichtelijk te maken hoe je huidige stroomverbruik over de dag verdeeld is en welk deel daarvan je kunt verschuiven. Vaak is het al een grote stap om grootverbruikers zoals een vaatwasser of een elektrische boiler uitsluitend overdag in te schakelen. Voor de resterende stroombehoefte in de avonduren biedt een opslagsysteem de gewenste uitkomst. Door vroegtijdig in te spelen op deze veranderende spelregels bouw je een voorsprong op, waardoor je de komende afschaffing van de salderingsregeling moeiteloos opvangt.