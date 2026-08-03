LONDEN (ANP) - De Britse parlementaire waakhond heeft een onderzoek geopend naar Richard Tice, de rechterhand van de rechts-radicale politicus Nigel Farage. Tice, de plaatsvervangend leider van Reform UK, heeft mogelijk nagelaten zijn belangen te melden.

Volgens Tice volgt het onderzoek op een klacht van een "antisemitische anti-Israëlische lobbygroep", die hij niet bij naam noemt. Die groep zou hebben betoogd dat Tice zijn Israëlische belangen had moeten aangeven voor aanvang van een debat over de invloed van Israël in het Verenigd Koninkrijk.

Tice staat bekend als een zeer pro-Israëlische politicus. Hij is volgens het register van het parlement in september 2025 naar Israël gereisd op kosten van de groep Reform Friends of Israel, een lobbygroep in het Verenigd Koninkrijk.

Donaties

Vorige week opende de politie al een onderzoek naar donaties die Reform UK had ontvangen van een bedrijf dat gecontroleerd werd door Tice.

De waakhond opende eerder al een onderzoek naar Farage zelf, omdat hij een grote donatie van 5 miljoen pond (5,84 miljoen euro) niet had aangegeven. Dat zorgde voor een dusdanig grote druk op de Reform-leider, dat hij besloot zijn zetel op te geven. Daardoor komt er een nieuwe verkiezing in zijn kiesdistrict, waarin Farage zelf ook weer kandidaat is. De overige grote partijen zien dit als een politieke stunt en boycotten de verkiezing. Farage zegt zelf dat hij kiezers zo wil laten oordelen over zijn optreden.

Het onderzoek naar Farage is opgeschort tot de tussentijdse verkiezing op 13 augustus.