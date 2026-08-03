ZÜRICH (ANP/DPA) - De UEFA zou FIFA-voorzitter Gianni Infantino met juridische stappen dreigen vanwege het inmiddels mislukte plan om een belang in de commerciële rechten van het WK te verkopen. Volgens onder meer de Britse krant The Telegraph heeft de UEFA de FIFA-voorzitter vrijdag in een brief opgeroepen om geen materiaal over het voorstel te vernietigen.

"De UEFA maakt hierbij formeel bekend dat zij serieus overweegt juridische stappen, arbitrageprocedures en/of klachten bij de bevoegde toezichthoudende instanties aanhangig te maken", citeerde The Telegraph uit de brief van de UEFA. "U en de FIFA zijn verplicht onmiddellijk stappen te ondernemen om alle documenten en elektronisch opgeslagen informatie waarnaar in deze brief wordt verwezen - en die zich in uw bezit, onder uw hoede of onder uw controle bevinden, dan wel in het bezit, onder de hoede of onder de controle van de FIFA - te identificeren, op te sporen en veilig te stellen."