ROUEN (ANP/AFP) - De politie denkt dat de ontsporing van een trein tussen de Noord-Franse steden Rouen en Caen vrijdag het gevolg was van sabotage, meldt een anonieme politiebron aan persbureau AFP. De trein had 186 passagiers aan boord en 44 mensen raakten gewond. Een van hen is er slecht aan toe.

Op het spoor is volgens de bron een stuk rail gevonden. Het onderzoek zou zich nu richten op de theorie dat daarbij kwade opzet in het spel was.

De trein ontspoorde vrijdag rond 19.45 uur. Een vrouw van 18 werd volgens de Franse justitie in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs, bleek uit tests.