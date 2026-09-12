Sandra Bullock heeft aan het begin van haar carrière rollen geweigerd omdat haar tijdens audities werd gevraagd haar broek uit te trekken. De 62-jarige actrice vertelt in een vraaggesprek met Jennifer Aniston voor Interview Magazine dat ze destijds auditie deed bij "iedere viezerik die er bestond".

"Ik woonde in New York, werkte als serveerster en deed auditie bij iedere viezerik die er bestond die me vroeg mijn broek uit te trekken", vertelt Bullock. "Dan dacht ik: nee, deze rol is niets voor mij." Volgens de actrice was ze op dat moment nog bezig haar weg te vinden in de filmwereld.

Bullock vertelt ook dat ze later in haar carrière bewust stopte met romantische komedies. Ze kreeg naar eigen zeggen "zoveel shit" over haar rollen in het genre dat ze besloot iets anders te proberen. Ze koos vervolgens voor een rol in het drama Crash.

De actrice was daarvoor onder meer te zien in romantische komedies als While You Were Sleeping en Two Weeks Notice. Na Crash, dat de Oscar voor beste film won, keerde Bullock later weer terug naar het genre. In 2009 speelde ze in The Proposal en haar meest recente romantische komedie was The Lost City uit 2022.