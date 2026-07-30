Bronnen: Rusland gebruikte weer Noord-Koreaanse raket in Oekraïne

LONDEN (ANP/RTR) - Rusland heeft waarschijnlijk een Noord-Koreaanse raket gebruikt bij een recente dodelijke aanval op Oekraïne, zeggen twee bronnen tegen persbureau Reuters. Als dat klopt, is het de eerste keer in bijna een jaar dat zo'n raket is ingezet.

Volgens een van de bronnen wijst het gebruik na een lange onderbreking erop dat Moskou over een nieuwe voorraad Noord-Koreaanse raketten beschikt. Die zou worden ingezet nu Rusland zijn raketaanvallen op Oekraïne opvoert.

De Russische krijgsmacht zette eerder Noord-Koreaanse ballistische korteafstandsraketten van het type KN-23 en KN-24 in tegen doelen in Oekraïne. Volgens een militaire bron werd op 8 augustus 2025 voor het laatst bevestigd dat Rusland een raket van Noord-Koreaanse makelij gebruikte.

De bronnen denken dat bij de aanval in de nacht van woensdag op donderdag op Kryvyi Rih een Noord-Koreaanse raket is ingezet. Volgens Oekraïense media werd daarbij de woning van een gezin getroffen, waarbij zes mensen omkwamen.