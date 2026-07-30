Ook in hoger beroep vrijspraak in oude verdwijningszaak Zutphen

ARNHEM (ANP) - Een 64-jarige man uit Zutphen is ook in hoger beroep vrijgesproken van de moord op Duncan Zwakke. De 31-jarige Zwakke werd voor het laatst gezien op 17 oktober 1989 in het centrum van Zutphen en verdween daarna spoorloos. Het slachtoffer zou in de kelder van een pand aan de Nieuwstad in de Gelderse stad op gruwelijke wijze zijn omgebracht. Zijn lichaam is nooit gevonden.

Een getuige heeft verklaard dat de verdachte samen met iemand anders Zwakke om het leven heeft gebracht in de kelder van het restaurant van zijn vader.

De verklaring van de getuige is van horen zeggen, aldus het gerechtshof. "Aan de verklaring zitten bovendien haken en ogen die afbreuk doen aan de betrouwbaarheid." Daarbij zijn er geen verdere verklaringen van ooggetuigen en zijn er geen belastende sporen gevonden. Verklaringen die later zijn afgelegd, zijn deels onbetrouwbaar, volgens het hof.

De zaak tegen de verdachte werd in 1990 geseponeerd. In 2022 begon de politie met nieuw onderzoek naar de vermissing van Zwakke.