BRUSSEL (ANP) - Op verzoek van de EU-lidstaten heeft de Europese Commissie een lijst met opties opgesteld voor handelsrestricties op producten uit de door Israël bezette gebieden op de Westelijke Jordaanoever. Dat bevestigt een woordvoerder van de Europese Commissie donderdag. De opties worden maandag besproken op een vergadering van de EU-ministers van Buitenlandse Zaken in Brussel.

De commissiewoordvoerder wilde er verder niet veel over kwijt. Het gaat volgens hem onder meer om mogelijkheden om de invoer van goederen uit deze illegale nederzettingen te beperken of te verbieden "met het oog op een eventuele verslechtering van de situatie".

Een van de opties is de verplichting van een exportvergunning voor bedrijven die goederen uit Israëlische nederzettingen importeren, meldt Euronews. Een tweede is een dusdanige verhoging van de invoertarieven om zo de invoer van goederen uit nederzettingen onbetaalbaar te maken.