BRUSSEL (ANP) - Minister Eelco Heinen (Financiën) noemt een Spaans voorstel voor meer eurobonds er een "voor de kattenbak". Dat zei hij voorafgaand aan de vergadering van ministers van Financiën van de eurolanden.

Het Spaanse discussiedocument, ingezien door Politico, suggereert dat Brussel 850 miljard euro extra per jaar zou lenen namens de EU-landen. Omdat alle EU-landen gezamenlijk voor een lagere rente kunnen lenen dan sommige EU-lidstaten, zal het de EU in zijn geheel geld besparen, zo stelt Spanje.

Nederland is binnen Brussel een verklaard tegenstander van eurobonds. "Het is een discussie die ook weer blijft terugkomen. Waarvan het antwoord ook helder is: we gaan dat niet doen", aldus Heinen.

Hij stelt dat een gesprek over eurobonds een stuk makkelijker zou zijn als alle EU-landen "als eerste de overheidsfinanciën op orde hebben. Zorg maar eerst dat je aan die regels voldoet en dan hebben we een andere discussie."