Brussel: Italië moet meer werk maken van terugname asielzoekers

BRUSSEL (ANP) - Italië moet van de Europese Commissie "met prioriteit" werk maken van het terugnemen van asielzoekers die vanuit Italië zijn doorgereisd naar andere EU-lidstaten. Dat stelt de Commissie in een donderdag verschenen rapportage. Cyprus, Griekenland en Spanje lijken hiermee op de goede weg, maar het is volgens de Commissie nog te vroeg om een definitief oordeel te vellen.

De rapportage gaat over het solidariteitsmechanisme, een soort Europese variant van de Spreidingswet. Dat is een belangrijk onderdeel van het Europese migratiepact. De Europese Commissie stelt jaarlijks vast welke EU-landen hoeveel asielzoekers moeten overnemen van andere EU-landen die kampen met een hoge migratiedruk. Het gaat nu om Italië, Griekenland, Spanje en Cyprus.

In ruil daarvoor moeten deze landen asielzoekers terugnemen van andere EU-landen, als asielzoekers in een van die vier landen een asielaanvraag hebben ingediend, maar toch zijn doorgereisd.