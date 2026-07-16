Vriendin en baby Mick Harren mogelijk dit weekend uit ziekenhuis

Mick Harren hoopt dat zijn vriendin Kim dit weekend samen met hem en hun pasgeboren dochter Rocka Elena het ziekenhuis mag verlaten. Dat laat de volkszanger donderdag aan het ANP weten. Kim belandde na de bevalling op de intensive care vanwege ernstige complicaties, maar haar herstel verloopt volgens Harren voorspoedig.

"Alle drains en de katheter zijn eruit en met horten en stoten is ze onder de douche gezet", vertelt Harren. "Het gaat gelukkig steeds beter."

Volgens de zanger krijgt Kim ook mentale hulp om de ingrijpende bevalling en de dagen daarna te verwerken. "Ze hebben haar gevraagd of ze haar verhaal mogen gebruiken in een studiegroep, omdat dit in de afgelopen vijftien jaar nauwelijks is voorgekomen en ook voor het medische team een heel bijzondere situatie was."

Traumatisch

Harren noemt de eerste dagen na de geboorte traumatisch voor zijn vriendin. "Je kunt je voorstellen dat je kind op je borst wordt gelegd en dat je een halve minuut later op de operatiekamer in slaap wordt gebracht. Vervolgens word je een paar dagen later wakker zonder je kind bij je."

Om Kim te helpen de eerste dagen van hun dochter toch te beleven, maakte Harren veel foto's en video's van Rocka. "Vanaf het moment dat Kim wakker was, heb ik Rocka steeds bij haar gebracht en bij haar gelegd. Ook heb ik heel veel foto's en filmpjes gemaakt van de dagen zonder haar. Die bekijkt ze nu allemaal. Volgens het medische team helpt dat."

Over hun dochter is Harren inmiddels vooral vol bewondering. "Die kleine is om op te eten, met haar kleine beschuitenhoofdje. We zijn verliefd op haar."