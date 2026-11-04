BRUSSEL (ANP) - Montenegro stevent af op EU-lidmaatschap per 2028 en Albanië is op weg om in 2029 tot de EU toe te treden. Dat stelt de Europese Commissie woensdag op basis van de voortgang die beide kandidaat-leden hebben gemaakt met hervormingen die nodig zijn om tot de EU te kunnen toetreden. De laatste uitbreiding vond in 2013 plaats, met de toetreding van Kroatië tot de EU.

Beide landen moeten dan wel in hetzelfde tempo voortgang blijven boeken als tot nu toe, benadrukt een hooggeplaatste EU-functionaris. Als in Montenegro alles goed blijft gaan, kan het EU-toetredingsverdrag in juni 2027 worden ondertekend.

Voor Moldavië en Oekraïne wil de Commissie nog geen beoogde toetredingsdatum vastleggen. Beide landen boeken weliswaar goede vooruitgang in hervormingen, maar moeten ook nog heel veel doen om aan alle eisen te voldoen.

Hervormingen

Oekraïne moet onder meer belangrijke hervormingen doorvoeren in de rechtspraak, democratische instellingen, het openbaar bestuur en de rechten van minderheden, vindt de Europese Commissie.

Oekraïne wil de onderhandelingen met de EU eind volgend jaar afronden, maar de Europese Commissie bestempelt die wens als "ambitieus". Als Oekraïne dit wil bereiken, moet het land "het tempo van de hervormingen aanzienlijk opvoeren", aldus een hooggeplaatste EU-functionaris woensdag. Brussel staat volgens hem "wel klaar om dit proces te ondersteunen".

Servië

De onderhandelingen met EU-kandidaat Servië liggen sinds december 2021 stil, mede omdat de situatie rondom de rechtsstaat in het land verslechterde. De recente verkiezingswinst van De Studentenlijst biedt volgens Brussel mogelijkheden om de draad weer op te pakken.

Bij EU-kandidaten Bosnië en Herzegovina en Noord-Macedonië ziet de Europese Commissie het afgelopen jaar geen enkele vooruitgang. In Turkije en Georgië ziet Brussel alleen maar democratische achteruitgang.