MADRID (ANP) - De Spaanse tennisheld Rafael Nadal is benoemd in het bestuur van de roemrijke voetbalclub Real Madrid. "Voor Real Madrid en de gehele gemeenschap is het een enorme eer dat een persoonlijkheid van zijn kaliber, een icoon van de Spaanse en mondiale sport, toetreedt tot het bestuur van de club", laat Real weten op zijn website.

Nadal was al erelid van de 36-voudig Spaans kampioen en vijftienvoudig winnaar van de Champions League. De 40-jarige gravelspecialist won in zijn tennisloopbaan veertien keer Roland Garros en in totaal 22 grandslamtoernooien. Hij beëindigde na veel blessureleed in 2024 zijn carrière.