Brussel neemt nieuwe maatregelen voor betere humanitaire hulp

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie neemt nieuwe maatregelen om de humanitaire hulp van de EU te verbeteren en te versterken. "De EU zal een betrouwbare en principiële donor blijven in een wereldwijd hulpsysteem dat onder zware druk staat", stelt de Commissie. Met name de VS hebben "drastisch bezuinigd" op humanitaire hulp, stelt ze, terwijl "de humanitaire noden groter dan ooit zijn".

Een van die maatregelen is dat een kwart van het hulpgeld vanaf 2027 zo direct mogelijk aan lokale partijen wordt gegeven. Ook wordt de humanitaire diplomatie opgevoerd, wat inhoudt dat bij betrokken partijen wordt aangedrongen op toegang tot humanitaire hulp en het naleven van het internationale humanitaire recht voor burgers, zo is woensdag bekendgemaakt.

De Commissie trekt daarnaast geld uit om de veiligheid van hulpverleners te verbeteren. Ook gaat ze concrete maatregelen nemen die ervoor moeten zorgen dat humanitaire hulp veilig en zonder belemmeringen kan worden gegeven. Details daarover geeft de Commissie nog niet.

Financieel

De humanitaire steun zal zoveel mogelijk financieel zijn, in plaats van in natura. "Getroffenen geven ook de voorkeur aan financiële steun, omdat het hun autonomie, keuzevrijheid en waardigheid erkent. Bovendien ondersteunt financiële steun de lokale economie en draagt het bij aan het opbouwen van veerkracht op de lange termijn", aldus de Commissie.

De huidige jaarlijkse financiering wordt omgezet naar meerjarige contracten, zodat dat meer zekerheid aan hulpverleners geeft.

De EU en de EU-lidstaten dragen voor 35 procent bij aan de wereldwijde humanitaire financiering en zijn daarmee de belangrijkste donoren. Dit jaar heeft de Europese Commissie bijna 2 miljard euro besteed aan humanitaire hulp.