Na aanklachten MAFS nu ook zorgen bij Britse Love Is Blind

Oud-deelnemers van de Netflix-serie Love Is Blind vonden de hulpverleners van het programma niet onafhankelijk. Catherine Richards en Jake Singleton-Hill vertelden naar aanleiding van de recente klachten over de Britse Married at First Sight (MAFS) aan Deadline dat de welzijnsnormen bij de Britse Love Is Blind niet deugen.

Vorige week meldde de BBC dat drie Britse vrouwen uit MAFS de mannen met wie ze waren gekoppeld beschuldigen van seksueel misbruik. Twee van hen zouden tijdens de opnames zijn verkracht en zeggen te weinig ondersteuning te hebben gekregen van zender Channel 4 en productiehuis CPL. De zender verwijderde daarna alle seizoenen en bood excuses aan. Love Is Blind wordt door hetzelfde bedrijf geproduceerd als MAFS.

Deelnemer uit het eerste seizoen Catherine Richards voelde zich na de berichten over MAFS genoodzaakt zich uit te spreken over Love Is Blind. Ze beweert dat hulpverleners van het programma vertrouwelijke details over haar ervaringen hadden doorgespeeld aan de producenten van het programma. Deze details, zo vertelt ze, werden later gebruikt om potentiële verhaallijnen voor de serie vorm te geven. "We zijn marionetten voor hen", zegt Richards tegen Deadline. Als voorbeeld noemt ze het moment waarop een cameraploeg bij haar voor de deur stond nadat ze het welzijnsteam in vertrouwen had genomen over een ruzie.

'Giftige omgeving'

De andere deelnemer, Jake Singleton-Hill, die nu een relatie heeft met Richards, deelt deze ervaring. "Mijn ervaring met het welzijnsteam is dat ze je het gevoel geven dat het een veilige plek is, maar ze gebruiken het als munitie." Hij noemt het programma een "giftige omgeving" waar ze de belangen van deelnemers "niet op het oog hebben".

Netflix en CPL herkennen zich niet in de beschuldigingen. "Onze strenge procedures voor welzijn en psychologische zorg werden vooraf duidelijk gecommuniceerd aan alle medewerkers en strikt nageleefd gedurende de hele productie", aldus een woordvoerder van CPL.