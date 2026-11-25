BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie roept Israël op tenten voor Gazanen door te laten. Die liggen op vrachtwagens aan de andere kant van de grens, maar mogen van Israël Gaza niet in, zei een woordvoerder van de Commissie woensdag. Israël beschouwt de tenten en de bijbehorende opbouwmaterialen volgens de woordvoerder als 'dual-use-goederen', goederen die ook voor militaire doeleinden kunnen worden gebruikt.

"Er is in Gaza behoefte aan heel veel tenten, omdat de huidige tenten overvol zijn", aldus de commissiewoordvoerder.

De situatie in Gaza is "erbarmelijk", voegde ze daaraan toe. "Kinderen sterven aan ziekten die zich verspreiden en we kunnen hen niet helpen omdat de toegang beperkt is door toedoen van Israël."

Naast het doorlaten van tenten dringt de Commissie er opnieuw bij Israël op aan "onmiddellijke, ongehinderde toegang en een duurzame distributie van humanitaire hulp in de regio mogelijk te maken". Ook moeten alle grensovergangen met Gaza onmiddellijk worden geopend.