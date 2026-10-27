Brussel wil mandaat Frontex flink versterken, onder meer om Ceuta

BRUSSEL (ANP) - Brussel wil de EU-grensbewakingsdienst Frontex flink meer slagkracht geven, zo staat in een voorstel dat de Europese Commissie dinsdag presenteert. Naar aanleiding van onder meer de situatie in de Spaanse enclave Ceuta van afgelopen zomer moet Frontex met een kleine delegatie binnen 24 uur beschikbaar zijn voor lidstaten om te worden ingezet aan de grenzen van de EU.

Die delegatie, die de Commissie een "snelle reactiemacht" noemt, kan alleen worden ingezet op verzoek van een lidstaat. Die macht mag maximaal een maand worden ingezet, staat in het voorstel.

Ook wil het dagelijks bestuur van de EU dat Frontex via sociale media gaat monitoren op signalen die "risico's voor de grensveiligheid" kunnen vormen. Bij de oversteek van tienduizenden mensen in Ceuta gingen er berichten rond op sociale media dat de grens open zou zijn.

Ook moeten lidstaten verplicht worden alle mogelijk relevante berichten die ze zien over de EU-grenzen te delen met Frontex.