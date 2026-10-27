Meer omzet en winst voor Coca-Cola na groei suikervrije dranken

ATLANTA (ANP) - Coca-Cola heeft in het derde kwartaal een hogere omzet en winst behaald. Het bedrijf verkocht meer frisdrank, waarbij de populariteit van suikervrije varianten van het merk verder toenam. Daarnaast gingen de prijzen omhoog.

De omzet kwam in het afgelopen kwartaal uit op 13,4 miljard dollar (11,9 miljard euro), 7 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst steeg 8 procent tot 4 miljard dollar.

Coca-Cola is nu positiever over de resultaten in heel 2026. Zo verhoogt het bedrijf de verwachtingen rondom de omzetstijging. Ook over de winst is Coca-Cola optimistischer, mede dankzij gunstige wisselkoersen.