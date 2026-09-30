Brussel wil nieuw Europees communicatiesysteem voor nooddiensten

BRUSSEL (ANP) - Brussel wil een nieuw systeem opbouwen waarmee nooddiensten binnen Europa beter, sneller en veiliger met elkaar kunnen overleggen in geval van brand, overstromingen, terroristische aanvallen of dreigingen van drones voor kritieke infrastructuur. Dat staat in een voorstel dat de Europese Commissie woensdag presenteert.

Behalve EU-landen moeten ook landen binnen de Schengenzone gebruik kunnen maken van het systeem. Zo kunnen brandweer, politie en medisch personeel sneller communiceren in geval van grensoverschrijdende rampen. Ook het leger moet gebruik kunnen maken van het systeem. Het is aan de lidstaten zelf of ze bepalen dat hun defensiediensten er gebruik van zullen maken.

Het zogeheten communicatiesysteem voor kritieke diensten werd voor het eerst geopperd na de terroristische aanslagen in Parijs en Brussel in 2015 en 2016.

Breedbandtechnologie

Om ervoor te zorgen dat communicatie soepel verloopt, moeten alle EU-lidstaten geleidelijk overstappen van radiosystemen naar breedbandtechnologie, zoals 5G. Via de radiosystemen kan alleen audio worden gestuurd; via het digitale netwerk kunnen ook foto's en video's worden gedeeld. Veel lidstaten zijn al bezig om hun communicatie van nooddiensten over te zetten naar digitaal, laat een hoge EU-functionaris weten.

Die breedbandtechnologie moet worden ontwikkeld door Europese bedrijven, zo staat in het plan. Dat geldt ook voor andere kritieke onderdelen van het systeem, zoals satellieten die een basisnetwerk faciliteren waar de hulpdiensten op terug kunnen vallen als een digitaal netwerk overbelast is of niet werkt. Nooddiensten mogen ook uit veiligheidsoverwegingen alleen informatie met elkaar uitwisselen op een beveiligde telefoon, computer of ander soort toestel.

Als de lidstaten en het Europees Parlement instemmen met het voorstel, zal een eerste groep lidstaten vanaf 2030 kunnen communiceren via dit systeem. In 2036 moeten nooddiensten in de hele EU gebruik kunnen maken van het systeem.