Wiesje Hillen: er is geen paniek om lage kijkcijfers Buzz

Wiesje Hillen voelt "geen paniek" door de lage kijkcijfers van de NET5-talkshow Buzz. "Tuurlijk wordt er gekletst, want we weten allemaal er wordt niet mega veel gekeken, maar er is geen paniek en we staan nog steeds achter Buzz dus daar houden we aan vast", vertelt de presentatrice in gesprek met RTL Boulevard.

"Ik zeg altijd: hoe meer kijkers hoe beter", begint Hillen. "Maar we hebben zo'n leuke club, we werken met allemaal jonge mensen die veel talent hebben en het is ontzettend gezellig. We doen gewoon ons best en we proberen ook een beetje te leren, want we zijn jong en hebben ook nog niet de wijsheid in pacht." Volgens Hillen probeert het team achter Buzz "positief te blijven, het leuk te hebben en hopelijk komen op een gegeven moment mensen kijken".

Hillen presenteert de talkshow met Iris Enthoven. Samen met een panel bespreken ze onderwerpen uit de entertainmentwereld. Het programma trekt tot dusver enkele tienduizenden kijkers.