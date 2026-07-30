Burgerdoden na Russische aanvallen op diverse Oekraïense plaatsen

KYIV (ANP/AFP/RTR/DPA) - Russische aanvallen op Oekraïne hebben volgens de autoriteiten daar aan zeker acht mensen het leven gekost. Op veel plekken in het land klonk het luchtalarm en in hoofdstad Kyiv waren explosies te horen. Buurland Polen meldde dat gevechtsvliegtuigen werden ingezet om het eigen luchtruim te beschermen.

Rusland gebruikte volgens Oekraïense media tientallen raketten en honderden drones om doelen aan te vallen. Zes mensen, onder wie twee kinderen van 5 en 12 jaar oud, kwamen om het leven bij een aanval op Kryvyi Rih in Centraal-Oekraïne. Volgens Oleksandr Vilkul, hoofd van het militair bestuur van de gemeente, trof een "ballistische Iskander-M-raket een woonhuis waar een groot gezin verbleef", schreef hij op Telegram.

Bij aanvallen op hoofdstad Kyiv is zeker één persoon om het leven gekomen, meldde burgemeester Vitali Klitsjko op Telegram. Volgens hem hadden de Russen ook hier ballistische raketten gebruikt. Enkele woongebouwen vatten vlam. In de westelijke stad Lviv, vlak bij Polen, raakten twee flatgebouwen beschadigd door Russische raketten en raakten zes mensen gewond, aldus lokale autoriteiten.

Ballistische raketten

Eerder had de Oekraïense president Volodymyr Zelensky al gewaarschuwd dat een grootschalige nachtelijke Russische aanval op komst was. Hij baseerde zich op inlichtingen. Oekraïne waarschuwt al langer dat het niet genoeg geavanceerde luchtafweerraketten heeft om ballistische raketten tegen te houden. Die zijn vanwege hun hoge snelheid moeilijk te stoppen.

Buurland Polen meldde dat tijdens de nachtelijke aanvallen een onbekend object is waargenomen in het eigen luchtruim. Dat lijkt te zijn gecrasht in de buurt van het dorp Tarnawa-Kolonia, in het oosten van het land.