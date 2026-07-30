Fransman die een rietje likte in Singapore komt weg met boete

SINGAPORE (ANP/AFP) - Een Franse tiener heeft in Singapore een boete van 600 Singaporese dollars (ruim 400 euro) gekregen nadat hij schuld had bekend aan openbare ordeverstoring. Voor die overtreding had hij ook een celstraf van maximaal twee jaar kunnen krijgen voor onder meer "baldadigheid".

De 19-jarige Fransman, die in Singapore studeert, likte in maart een rietje bij een drankautomaat, dat hij vervolgens terugplaatste. Hij filmde zichzelf terwijl hij dit deed en deelde de beelden op sociale media. De video ging viraal en leidde tot een storm van kritiek in Singapore, een stadstaat die bekendstaat om de strikte handhaving van regels rond openbare orde en hygiëne.

De tiener werd gearresteerd en aangeklaagd voor baldadigheid en het verstoren van de openbare orde. In de aanklacht stond onder andere dat hij had kunnen weten dat dit zou zorgen voor "ergernis" bij het publiek.

De Fransman hangt wel nog een civiele zaak boven het hoofd. Het bedrijf dat de drankautomaat beheert, heeft hem aangeklaagd, onder meer omdat het alle vijfhonderd rietjes in de automaat moest vervangen.