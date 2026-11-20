BRUSSEL (ANP) - De overeenkomst die de EU en het Verenigd Koninkrijk vrijdag hebben gesloten op een top in Brussel is een "win-win" voor beide partijen. Dat zeiden zowel de Britse premier Andy Burnham als voorzitter van de EU-leiders António Costa en voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen na afloop van de top.

De twee zijn onder meer overeengekomen dat er minder controles komen op dierlijke en plantaardige producten, zoals vlees, zuivel en bloemen, vanaf maart 2028. Ook worden de emissiehandelssystemen samengevoegd vanaf 2028. Verder komen er 100.000 visa voor jongeren tot 31 jaar beschikbaar voor drie jaar vanaf 2030.

Eerder stelde een hoge EU-bron dat deze afspraken pas bekrachtigd worden als er ook een deal is over het collegegeld voor EU-burgers in het VK. Burnham ontkent dat op de persconferentie. "De deal is rond", zei hij. Wel zei hij dat er nog verdere discussies gaan plaatsvinden. Daar willen ze maximaal zes maanden over doen, staat in de slotverklaring.