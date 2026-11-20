DEN HAAG (ANP) - De Chinese autofabrikant BYD mag de SUV Ti7 voorlopig niet verkopen in de Europese Unie. De rechtbank in Den Haag heeft bepaald dat het model te veel lijkt op de Land Rover Defender type L663. Hierover had het Britse Jaguar Land Rover een kort geding aangespannen.

BYD verkoopt de Ti7 sinds vorig jaar in China en wil dat vanaf januari in het Verenigd Koninkrijk gaan doen. Plannen om het model in de EU te verkopen, zegt de fabrikant niet te hebben. Jaguar Land Rover wilde de verkoop via de Nederlandse rechter zowel in het VK als in de EU laten verbieden, maar de rechtbank in Den Haag zegt zo'n verbod alleen voor de EU te kunnen uitvaardigen.

De rechter gaat mee in het oordeel dat de twee auto's te veel op elkaar lijken, zoals "de bolle schouders en de afgeronde hoeken". "Deze kenmerkende elementen domineren de totaalindruk. De door BYD gesignaleerde verschillen zijn onvoldoende opvallend om de algemene indruk aanmerkelijk te beïnvloeden."