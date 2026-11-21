ROME (ANP) - De Italiaanse juwelenontwerper en zakenman Paolo Bulgari is op 89-jarige leeftijd overleden. Dat heeft het luxemerk Bvlgari zaterdag bekendgemaakt. Bulgari was sinds 1984 voorzitter van de Bvlgari Group en speelde een belangrijke rol in de groei van het juwelenhuis.

Bulgari was een kleinzoon van Sotirio Bulgari, die het gelijknamige juweliershuis in 1884 oprichtte. Hij begon in 1960 in het bedrijf. Volgens het bedrijf groeide hij uit tot een van de belangrijkste kenners van kostbare stenen ter wereld.

Bernard Arnault, topman van luxeconcern LVMH, dat Bvlgari sinds 2011 in handen heeft, noemt Paolo Bulgari "een van de belangrijkste architecten van het succes van het merk". Hij prijst daarnaast de manier waarop de ontwerper het Italiaanse karakter en de Romeinse oorsprong van het sieraden- en parfumhuis wist te behouden.

Bulgari is bekend om juwelen die werden gedragen door sterren als Elizabeth Taylor, Anne Hathaway en Kim Kardashian. De uitvaart vindt maandag plaats in Rome.