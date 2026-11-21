NAPELS (ANP) - Noa Lang heeft met een assist een belangrijke bijdrage geleverd aan de 1-0-overwinning van zijn club Napoli op Torino. Door de overwinning klimt Napoli, dat een slechte seizoensstart kende, naar de zevende plaats in de Italiaanse competitie. Torino is de nummer 12 van de Serie A.

Lang begon op de bank maar kwam in de 57e minuut binnen de lijnen. Een kwartier later vond hij Scott McTominay die de club uit Napels op voorsprong zette.

Oranje-international Lang staat sinds de zomer van 2025 onder contract in Italië maar werd ook nog een periode verhuurd aan Galatasaray. Dit seizoen maakte hij één doelpunt in de Serie A en gaf hij drie keer een assist.