Canadese krijgsmacht zwijgt nog over aantal slachtoffers brand

WAINWRIGHT (ANP) - De Canadese krijgsmacht deelt nog altijd geen informatie over het aantal slachtoffers van de brand op de belangrijke militaire basis CFB Wainwright. Dat is omdat eerst de nabestaanden op de hoogte worden gebracht, meldt de omroep CBC op basis van een verklaring van de krijgsmacht. Duidelijk is wel dat er meerdere doden en gewonden zijn. Burgemeester Bruce Pugh van de gemeente Wainwright zegt dat er waarschijnlijk nog nooit zoveel slachtoffers zijn gevallen in zijn gemeente.

"Onze eerste prioriteit blijft het ondersteunen van de getroffenen, assistentie voor de hulpverlening en het zorgen dat onze leden, hun gezinnen en de gemeenschap eromheen in orde zijn", zegt de Canadese topgeneraal Jennie Carignan tegen de omroep.

De brand brak volgens de krijgsmacht rond 16.00 uur (middernacht in Nederland) uit op een oefenterrein. Het vuur zou zich vervolgens snel verspreid hebben in de omgeving.

"Heel veel zorgen"

Burgemeester Pugh zegt tegen de CBC dat hij zich "heel veel zorgen" maakt. Uit zijn gemeente zijn brandweerlieden en andere hulpverleners ingezet en in het ziekenhuis worden slachtoffers behandeld. De gemeente heeft volgens hem nauwe banden met de basis. "We delen onze levens. En dat maakt dit dus heel zwaar."

De topmilitairen van de NAVO-landen hebben in een verklaring hun steun betuigd. "In Wainwright trainen Canadese soldaten en vele bondgenoten met hen voor de moeilijkste taken uit ons vak. Zij die zijn gevallen, dienden onze gedeelde veiligheid en ons Militaire Comité zal hun herinnering eren", aldus de voorzitter van dat comité, admiraal Giuseppe Cavo Dragone. Namens Nederland is Onno Eichelsheim als Commandant der Strijdkrachten lid.