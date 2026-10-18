Media: oud-turnster Wevers en partner ontslagen bij Spaanse bond

ROTTERDAM (ANP) - Oud-turnster Lieke Wevers en haar vriend, de Russische coach Anton Stolyar, zijn ontslagen bij de Spaanse turnbond. Dat melden onder meer het Spaanse persbureau EFE en de Spaanse krant Mundo Deportivo.

Het tweetal kwam begin juni in dienst en werd eind augustus ontslagen, vlak na de EK. In berichtgeving van de Spaanse media valt te lezen dat de Spaanse bond RFEG kennis zou hebben genomen "van een incident waarbij Stolyar zich agressief had gedragen tegenover Wevers".

Het is volgens de media niet duidelijk of dat ook de aanleiding was voor het ontslag. Volgens bronnen bij de federatie beperkte de bond zich tot de mededeling dat het besluit werd genomen omdat de Russische coach tijdens de in het contract vastgelegde proefperiode niet aan de verwachtingen voldeed.