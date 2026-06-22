Celstraf voor Zuid-Koreaanse oud-minister om machtsgreep in 2024

SEOUL (ANP/RTR) - De Zuid-Koreaanse oud-minister van Justitie Park Sung-jae is veroordeeld tot 25 jaar cel. Dat meldt persbureau Yonhap. Dit vanwege zijn betrokkenheid bij het afkondigen van de staat van beleg door oud-president Yoon Suk-yeol eind 2024.

Yoon probeerde in december dat jaar de oppositie uit een politieke impasse te dwingen, die zijn begrotingen blokkeerde en hem probeerde af te zetten. In een televisietoespraak riep hij de krijgswet in. Nadat die in enkele uren door het parlement weer werd ingetrokken, werd Yoon gearresteerd. Hij zit voor zijn machtsgreep een levenslange gevangenisstraf uit. Park werd onder meer verweten zijn invloed te hebben misbruikt en de coup te hebben gefaciliteerd.

Nadat Yoon de staat van beleg had uitgeroepen, belegde Park met enkele hoge ambtenaren een bijeenkomst waar onder meer werd besproken of de gevangenissen de arrestaties van dissidenten aan zouden kunnen, schrijft Channel News Asia. Daarmee zou hij ervan uit zijn gegaan dat de coup stand zou houden.