Charli XCX worstelt met mentale gezondheid

Charli XCX heeft gezegd dat ze momenteel worstelt met haar mentale gezondheid. De Britse zangeres vertelt in een interview met Rolling Stone dat ze zich ondanks haar grote succes van de afgelopen jaren mentaal slechter voelt dan ooit.

"Als ik eerlijk ben, zit ik mentaal in de slechtste fase van mijn leven", aldus de 33-jarige artiest. Volgens Charli hebben angstklachten haar de afgelopen tijd zo beïnvloed dat ze besloot minder actief te zijn op sociale media en minder interviews te geven.

De zangeres zegt dat de aandacht rond haar succesvolle album Brat en de daaropvolgende tournee soms overweldigend was. "Het publieke debat is luid en dat kan heel heftig zijn."

Charli vertelt dat ze tegenwoordig minder tijd online doorbrengt om haar mentale gezondheid te beschermen. Ook volgt ze therapie. Daarnaast vindt ze steun bij haar man George Daniel, drummer van The 1975, en vrienden uit haar omgeving.

Volgende maand verschijnt Charli's nieuwe album Music, Fashion, Film. De plaat komt uit op 24 juli.