SAINT JOHN'S (ANP) - De Britse koning Charles heeft dinsdag opnieuw zijn afschuw uitgesproken over het Britse slavernijverleden. Tijdens een toespraak op het eiland Antigua noemde hij de trans-Atlantische slavenhandel een "beschamend hoofdstuk uit de geschiedenis" dat hem vervult met afschuw en diep persoonlijk verdriet. Excuses van de koning bleven echter uit.

"Zoals ik eerder heb gezegd, is dat beschamende hoofdstuk uit de geschiedenis er een dat mijn hart vervult met afschuw en mijn ziel met het diepste persoonlijke verdriet", zei Charles. Hij benadrukte dat de trans-Atlantische slavenhandel en de slavernij nog altijd hun schaduw werpen over de Caribische eilanden en andere landen van het Gemenebest.

Volgens de koning kan de geschiedenis inspireren, maar ook afschuw oproepen. "Toch kan ze ons altijd iets leren", zei Charles, die wees op de moed en vastberadenheid waarmee in het verleden tegen de slavenhandel werd gestreden. Vorige week zei Charles nog in zijn toespraak op de Bahama's dat het "niet meer dan terecht" was om stil te staan bij "het grote lijden en de onrechtvaardigheden uit het verleden op deze eilanden en daarbuiten".

Voorafgaand aan de top had Buckingham Palace aangekondigd dat Charles het slavernijverleden met oprecht verdriet en zonder terughoudendheid zou bespreken. Het paleis benadrukte daarbij dat de koning als hoofd van het Gemenebest geen uitspraken zou doen over het beleid van de Britse regering. De Britse premier Andy Burnham liet vorige week weten open te staan voor gesprekken over formele excuses namens de Britse staat. Financiële herstelbetalingen wees hij echter af.

In Nederland bood koning Willem-Alexander op 1 juli 2023 tijdens de nationale herdenking van het slavernijverleden excuses aan voor de rol van Nederland in de slavernij. Hij vroeg daarbij ook vergiffenis voor het feit dat zijn voorouders uit het Huis Oranje-Nassau niet tegen het systeem hadden opgetreden.