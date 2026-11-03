Acteur Jason Statham en regisseur Guy Ritchie gaan opnieuw samenwerken. Het duo maakt de actiefilm Dogfight voor Netflix, meldt The Hollywood Reporter dinsdag. Het wordt hun zevende gezamenlijke film.

Ritchie schrijft het scenario voor de film, die zich afspeelt in de Londense onderwereld en draait om wraak. Verdere details over het verhaal zijn nog niet bekendgemaakt. De opnames moeten begin 2027 van start gaan in het Verenigd Koninkrijk.

Statham en Ritchie werkten eerder samen aan films als Lock, Stock and Two Smoking Barrels en Snatch. Ook zijn ze allebei als producent betrokken bij Dogfight.