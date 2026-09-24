China heeft gevoelige F-35-onderdelen in handen, hoort Bloomberg

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - Onderdelen van F-35-gevechtsvliegtuigen die helpen ze voor radars onzichtbaar te maken, zijn in handen gevallen van China, zeggen bronnen tegen persbureau Bloomberg. De Chinese autoriteiten hebben de onderdelen volgens de ingewijden nog niet teruggegeven.

China, dat in de Verenigde Staten geldt als de grote rivaal van de toekomst, bemachtigde de heel gevoelige vracht eind mei. Het vrachtvliegtuig dat de onderdelen van Australië naar de Verenigde Staten had moeten brengen, werd omgeleid via Hongkong, bleek vorige week al. Het is onduidelijk of de vlucht met opzet via het Chinese Hongkong is gestuurd of bij toeval.

Het vliegtuig vervoerde onder meer een cockpitkap en een deur van een wapenruim voor de F-35. Die hebben bijvoorbeeld een speciale coating die de 'stealth'-eigenschappen van het paradepaardje van de Amerikaanse luchtmacht versterkt. Die technologie wordt zorgvuldig geheimgehouden voor potentiële tegenstanders.