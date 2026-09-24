Bloomberg: grote overname datacenters Azië en Australië nabij

TOKIO (ANP/BLOOMBERG) - Een groep investeerders, waaronder de grote Amerikaanse vermogensbeheerder BlackRock, voert gesprekken over een miljardenovername van datacenters voor AI in Azië en Australië. Dat meldt persbureau Bloomberg. Het gaat dan om datacenters van het bedrijf Stack Infrastructure. Mogelijk is met die deal een bedrag van 20 miljard tot 25 miljard dollar gemoeid.

Het investeerdersconsortium bestaat uit het door BlackRock gesteunde Artificial Intelligence Infrastructure Partnership (AIP) en IFM Investors. AIP krijgt ook steun van de techbedrijven Microsoft en Nvidia en de staatsinvesteringsfondsen van Koeweit, Abu Dhabi en Singapore. De investeerdersgroep wil de datacenters overnemen van Blue Owl, het moederbedrijf van Stack. Er wordt nu voorbereidend onderzoek gedaan.

De datacenters staan in Tokio, Osaka, Melbourne, Sydney en het Maleisische Johor Bahru. Door de enorme opmars van kunstmatige intelligentie is er veel vraag naar datacenters die rekenkracht leveren voor AI-toepassingen.