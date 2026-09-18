Chinees en Filipijns schip botsen op betwiste Zuid-Chinese Zee

MANILA (ANP/AFP) - Een schip van de Chinese kustwacht heeft vrijdag een aanvaring gehad met een schip van de Filipijnse visserijdienst in de Zuid-Chinese Zee, melden de Filipijnen. De Chinese kustwacht gaf het Filipijnse vaartuig de schuld van het incident.

Het Chinese schip "voer in op de BRP Datu Magat Salamat, terwijl deze een maritieme patrouille uitvoerde om brandstof aan onze vissers te leveren", zei een woordvoerder van de Filipijnse kustwacht.

De Chinese kustwacht verweet het Filipijnse schip dat het "herhaalde, ernstige waarschuwingen negeerde" en opzettelijk van koers veranderde om "voor de boeg van het Chinese kustwachtschip langs te varen".

Het ongeluk vond plaats nabij de betwiste Spratly-eilanden, een visrijk gebied waar de afgelopen jaren vaker gewelddadige confrontaties met schepen van de Chinese kustwacht waren. Beijing claimt het grootste deel van de Zuid-Chinese Zee, ondanks een internationale uitspraak dat deze aanspraak geen juridische basis heeft.