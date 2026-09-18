Wende kondigt nieuw album aan

Wende brengt volgend jaar een nieuw album uit. De plaat gaat Er Is Nog Tijd heten en verschijnt op 29 januari, heeft de zangeres bekendgemaakt. Vrijdag is de eerste single We Doen Alsof uitgekomen.

De 47-jarige zangeres maakte Er Is Nog Tijd na het einde van een liefde, maar het album gaat niet over verlies. Wende zingt met name over wat daarna komt: "over verlangen dat niet dooft, een lichaam dat verandert, schaamte, een leven zonder kinderen, en over ouders van wie de taal en het zwijgen voortleven in hoe je liefhebt. Nergens belooft de plaat dat alles goedkomt. Wel dat er, zolang je leeft, nog van alles kan".

Rond de release van de plaat volgt ook een clubtour door Nederland en België, met onder meer drie avonden in Paradiso in Amsterdam. De kaartverkoop begint woensdag.