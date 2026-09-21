Chinese president brengt deze week staatsbezoek aan VS

BEIJING (ANP) - De Chinese president Xi Jinping reist deze week voor een staatsbezoek naar de Verenigde Staten. Het bezoek duurt van woensdag tot en met vrijdag, aldus Chinese staatsmedia. Er zijn vooralsnog geen verdere details bekend.

Het bezoek volgt maanden na het bezoek van de Amerikaanse president Donald Trump aan Xi in Beijing. Ze ontmoetten elkaar daar afgelopen mei. Kort daarna werd bekend dat Xi een uitnodiging van Trump voor een bezoek aan de VS had geaccepteerd en dat de reis in het najaar zou plaatsvinden.