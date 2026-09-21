Belgisch hof trots op vierde wereldtitel Evenepoel

Het Belgische koningshuis is trots op wielrenner Remco Evenepoel, die zondag zijn vierde wereldtitel op rij in het tijdrijden veroverde. Op sociale media feliciteert het hof de 26-jarige Evenepoel met zijn prestatie, "die ons land opnieuw trots maakt."

"Historisch en ongezien! Van harte proficiat, Remco, met deze vierde opeenvolgende wereldtitel in het tijdrijden", schrijft het Belgische hof namens koning Filip bij een foto van de race in Montreal.

Evenepoel kwam met zijn vierde wereldtitel op gelijke hoogte met de Zwitser Fabian Cancellara en de Duitser Tony Martin. Hij is wel de eerste wielrenner ooit die voor de vierde keer op rij wereldkampioen tijdrijden wordt.