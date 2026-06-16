Chinese president Xi Jinping steunt Myanmarese leider

BEIJING (ANP/AFP) - De Chinese president Xi Jinping steunt de Myanmarese president Min Aung Hlaing, zei hij tijdens een ontmoeting in Beijing. "Ik ben bereid om ons leiderschap verder te versterken, de broederlijke vriendschap tussen onze twee volkeren verder te brengen en de alomvattende strategische samenwerking te verdiepen", aldus Xi. Het is het tweede staatsbezoek van Min Aung Hlaing sinds hij in april president werd na een staatsgreep in 2021.

De twee leiders tekenden samenwerkingsdocumenten, die onder meer gingen over gezondheidszorg, hulp bij natuurrampen en vrije handel. Ook heeft het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken verklaard Myanmar te steunen bij het herstellen van de stabiliteit in het land.

Na controversiële verkiezingen begin dit jaar werd een door de militaire junta gesteunde partij de grootste. Sinds de staatsgreep in 2021 was Myanmar diplomatiek geïsoleerd. Twee weken geleden bezocht de Myanmarese president India voor een eerste staatsbezoek.